Лавров призвал Госдеп прокомментировать данные о вовлеченности США в удары Киева по РФ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва направила в Госдепартамент США запрос с просьбой прокомментировать данные о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российской территории. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Вести".

"Будем ждать ответ", – сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва не ставит Вашингтону ультиматумов. При этом он добавил, что Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада.

"И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать", – заявил глава МИД РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на американских сенаторов заявляли, что США и Украина активизировали обмен разведывательной информацией. При этом госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон и не прекращал обмен разведывательной информацией с Киевом.

По данным журналистов, США предоставляют Украине разведывательную информацию безвозмездно. Кроме прочего, Вашингтон якобы делится данными для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России.

