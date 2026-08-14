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14 августа, 09:25

Политика

Военная разведка США заявила о нехватке личного состава и техники в ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Американская военная разведка считает, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава и техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, который подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Документ охватывает период с 1 апреля по 30 июня 2026 года и уже передан на рассмотрение конгресса США. В нем отмечается, что за этот период ограниченность личного состава и военной техники все еще сдерживала "возможности Киева по ведению военных действий".

Кроме того, авторы доклада указывают, что Украина продолжает зависеть от поставок западных вооружений, которые остаются нестабильными из-за наличия у стран-доноров иных приоритетов.

Киев испытывает нехватку ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам и зависит от иностранной поддержки в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

В документе констатируется, что Украине не удалось остановить наступление российских войск.

Ранее экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала решение Киева не информировать население о количестве сбитых ракет. Это объяснялось тем, что Украина продолжает просить своих союзников укрепить ПВО. Мендель называла это самым странным способом победить и защитить гражданских.

На этом фоне СМИ писали, что Киев через посредников передал Москве предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море. Ответа от российской стороны Украина пока не получила. Подробности и условия инициативы не раскрывались.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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