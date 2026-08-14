Детеныш лесного северного оленя родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые за несколько лет родился детеныш лесного северного оленя. Самочка появилась на свет 24 мая, в день рождения своей матери Малышки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зоопарк участвует в сохранении лесного северного оленя совместно с центром воспроизводства редких видов животных и Керженским государственным природным биосферным заповедником. Молодых особей, выращенных в зоопарке, регулярно передают в заповедник для формирования резервной популяции. Рождение олененка – важный этап этой долгосрочной работы и подтверждение успешной стратегии разведения редкого подвида.

Первые месяцы жизни детеныш провел вместе с матерью в отдельном вольере под наблюдением специалистов. Когда он окреп, его перевели в основную группу. Теперь посетители могут увидеть олененка в экспозиции старой территории зоопарка, рядом с Большим прудом. Прогулки проходят в щадящем режиме: в жаркую погоду животное переводят во внутренние помещения, чтобы избежать перегрева.

Малышка постоянно находится рядом с детенышем, оберегает его и следит за каждым шагом. Рацион молодой оленихи постепенно становится разнообразнее: она переходит со специальной молочной смеси на свежие травы, веточный корм, ягель и витаминно-минеральные добавки. Ягель остается главным лакомством северных оленей – в зоопарке его используют не только как угощение, но и как инструмент для проведения ветеринарных осмотров и тренировок без стресса для животных.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что во время прогулок детеныш осторожно подходит к сотрудникам, но потом снова возвращается к матери.

"Наши специалисты действуют крайне осторожно и деликатно, чтобы не спугнуть малыша. Постепенно его будут приучать к осмотрам и другим необходимым процедурам", – рассказала Акулова.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском родился детеныш овцебыка. Самец чувствует себя хорошо, а его характер описывают как спокойный. Кроме того, он не боится зоологов, хотя большую часть времени проводит рядом с матерью.

