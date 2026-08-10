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10 августа, 11:28

Город

Детеныш родился у капибар Малой и Кузьмы из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке у капибар Малой и Кузьмы появилось потомство. Об этом заявила гендир зоосада Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства столицы.

Она отметила, что рождение детеныша – замечательный знак, который говорит о том, что животные живут в комфортной среде.

Акулова подчеркнула, что у посетителей зоопарка капибары ассоциируются с безмятежностью и добродушием. Теперь у всех желающих появилась возможность прийти и познакомиться с новым обитателем – детеныш уже гуляет в вольере.

По словам гендира зоосада, роды у капибары прошли естественно и без осложнений. Самка самостоятельно позаботилась о новорожденном сразу после появления на свет и приступила к его вскармливанию. В свою очередь, зоологи на каждодневной основе наблюдают за матерью и детенышем, однако необходимости во вмешательстве нет. Малыш демонстрирует характерное для своего возраста поведение, а самка уверенно выполняет родительские функции.

По наблюдениям специалистов, новорожденный развивается нормально и чувствует себя хорошо. Пол детеныша пока не определен: у капибар внешние половые признаки становятся различимы лишь спустя несколько месяцев после рождения.

В первые недели жизни основой рациона остается материнское молоко. Постепенно детеныш начнет пробовать привычный корм взрослых животных: сено, свежую зелень, овощи, специализированные гранулированные корма и фрукты. Для капибар характерно коллективное воспитание потомства, о детенышах заботятся и другие члены семейной группы, а не только родители.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка на свет появились два птенца полярной совы. Акулова рассказывала, что инкубация яиц длится 32–34 дня, а детеныши вылупляются с разницей в несколько дней. Сотрудники центра раскладывают корм в вольере, а взрослые птицы самостоятельно распределяют его между потомством.

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