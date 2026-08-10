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10 августа, 13:10

Происшествия

В Москве мужчина угрожал семье саблей и пистолетом из-за парковки

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержали 51-летнего мужчину, который угрожал семье предметами, похожими на саблю и пистолет, и требовал у них деньги, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел у подъезда дома на улице Академика Анохина. Семья подъехала на автомобиле, чтобы припарковаться, когда к ним подошел неизвестный и в агрессивной форме начал высказывать претензии из-за парковочного места.

После этого мужчина ушел и вернулся с предметами, схожими с саблей и пистолетом. Угрожая ими, он потребовал передать ему 5 тысяч рублей.

Прибывшие по адресу сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли предметы, которыми он угрожал гражданам. Проведенное исследование показало, что пистолет является пневматическим, а сабля относится к декоративным изделиям и не является холодным оружием.

По данному факту следователем отдела МВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее в столице задержали мужчину, который разбил окно автобуса, бросив в него пакет со стеклянной бутылкой. Его доставили в отдел полиции, где задержанный пояснил, что вышел не на той остановке. Он попытался вернуться в автобус, однако тот уже отъехал. Из-за этого он разозлился и бросил бутылку в окно. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

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