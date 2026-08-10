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10 августа, 20:32

Политика

Партия "Яблоко" подаст против "Родины" иск о защите деловой репутации

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Партия "Яблоко" намерена обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. Об этом сообщил глава фракции Николай Рыбаков, передает ТАСС.

"Мы подадим иск о защите деловой репутации. Причем не только к "Родине" и ее лидеру (Алексею Журавлеву. – Прим. ред.)", – сказал Рыбаков, не уточнив, кто еще может стать ответчиком.

5 августа Журавлев обвинил "Яблоко" в ведении предвыборной кампании с использованием иностранного финансирования и подал иск в суд об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии.

Позже Росфинмониторинг предоставил документы, в которых указаны 72 человека. На их счета поступали деньги из Индии, Грузии, Германии, США и других стран. В ходе заседания в Верховном суде представитель Генпрокуратуры призвал снять "Яблоко" с выборов, назвав в качестве причин получение иностранного финансирования и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом.

Верховный суд РФ 10 августа снял "Яблоко" с выборов в Госдуму по иску "Родины". Решение может быть обжаловало в течение 5 дней.

Голосование на выборах депутатов ГД пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции федерального бюллетеня числились 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

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