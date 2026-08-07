Верховный суд получил иск об отмене регистрации списка "Яблока" на выборы в Госдуму

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Верховный суд России получил административный иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии "Яблоко" на выборы в Государственную думу. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев сообщил агентству, что подал соответствующее заявление в Верховный суд.

До этого Журавлев обвинил "Яблоко" в ведении предвыборной кампании на западные деньги, предположив, что финансирование партии может идти от Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга) и его "западных покровителей".

Также он заявил, что партия якобы изначально настроена на дискредитацию выборов, и раскритиковал отказ "Яблока" подписывать соглашение о сотрудничестве при наблюдении за голосованием.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Яблоко" на выборы в Госдуму, исключив из него двух кандидатов из-за имущества в Италии и украинского гражданства. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.