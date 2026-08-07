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07 августа, 17:36

Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова подтвердила, что ее госпитализировали с переломом ноги

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актриса Ирина Безрукова подтвердила, что была госпитализирована с переломом ноги. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам артистки, это первая подобная травма в ее жизни. Она отметила, что получила перелом совершенно случайно.

Безрукова также вспомнила знаменитую фразу из кинокартины "Бриллиантовая рука".

"Сижу я на земле, прихожу в себя, и вот он – актерский мозг. Первая мысль: "Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся – гипс", – написала актриса.

О том, что Безрукова получила травму ноги, 6 августа сообщили СМИ. В Сети появились кадры, на которых она сидит в инвалидном кресле, а на ее левую ногу наложен гипс. Отмечалось, что это может привести к отмене спектаклей с участием артистки.

Актриса Ирина Безрукова сломала ногу

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