Движение было перекрыто на Боровицкой площади и Тверской улице

Фото: ТАСС/Ирина Дмитриева

Движение временно было перекрыто на Боровицкой площади и Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Проехать нельзя было во Тверской улице по направлению в центр. Кроме того, движение перекрывали на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. Сейчас ограничения сняты.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столичном районе Покровское-Стрешнево продолжается реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления МЖД.

В ходе работ движение автомобилей и наземного городского транспорта не перекрывали, движение по МЦД-2 также не прекращалось. Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года.

С 2011 года в Москве реконструировано около 60 мостовых сооружений. Весной 2026-го был завершен Кузьминский путепровод, в настоящий момент работы продолжаются на Воробьевском, Ростокинском, Щелковском, Горбатом, Владимирском, Дангауэровском, Останкинском и других путепроводах.

