Роскачество: колбасу со слизью лучше выбросить из-за размножения в ней микроорганизмов

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Колбасу со слизью лучше выбросить, так как липкость продукта указывает на начавшуюся микробиологическую порчу. Об этом сообщила Life.ru пресс-служба Роскачества.

В организации подчеркнули, что срезание липкого слоя или жарка не помогут спасти продукт. Опасные микроорганизмы уже могли проникнуть вглубь колбасы. Термическая обработка бесполезна из-за того, что некоторые токсины могут сохраняться при нагреве.

Представители Роскачества отметили, что нормальная колбаса должна быть эластичной и сухой, а ее оболочка – плотно прилегать к продукту. Наличие липкой и скользкой пленки говорит об активном размножении бактерий.

Исключением здесь являются сырокопченые колбасы вроде салями, на поверхности которых есть белый сухой налет благородной плесени. Для такой продукции это допустимо.

Специалисты указали, что причинами появления слизи на колбасе могут быть нарушение температурного режима хранения, истечение срока годности или избыточная влажность. Они добавили, что особую осторожность с такой продукцией должны проявлять дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что разрезанный арбуз рекомендуется держать в холодильнике не более двух суток. При этом целый плод может храниться несколько недель при комнатной температуре или в прохладном месте. Специалисты также перечислили признаки испорченного арбуза, среди них резкий кислый или прогорклый запах, блеклая мякоть с сероватым или желтоватым оттенком.