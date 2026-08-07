Два человека погибли при ударе БПЛА по дому в Керчи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украинский БПЛА попал в многоквартирный дом в Керчи. В результате атаки два человека погибли, еще один пострадал, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в мессенджере MAX.

"Самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшему. Необходимая помощь будет оказана органами власти в полном объеме", – написал глава республики.

Ранее украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Энергодаре. По словам главы города Максима Пухова, атака была целенаправленной. Из-за попадания полностью сгорела квартира на 13-м этаже. Жертв среди мирных жителей нет.

До этого шесть человек получили травмы при атаке украинского дрона на маршрутку, которая следовала из Токмака в Мелитополь в Запорожье. Противник ударил по транспортному средству, когда оно находилось около остановочного павильона.