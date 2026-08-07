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07 августа, 19:39

Мэр Москвы

Собянин: московский школьник победил на олимпиаде по искусственному интеллекту

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный школьник Александр Поваров стал победителем Международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая прошла в Казахстане. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Юноша является выпускником 11-го класса школы "Летово". Как рассказал мэр, в прошлом учебном году Поваров также завоевал золото на Всероссийской олимпиаде по информатике по профилю "Искусственный интеллект".

Градоначальник добавил, что всего в олимпиаде приняли участие 465 школьников из более чем 100 государств. От России там присутствовали восемь ребят, которые стали обладателями семи золотых и одной бронзовой медалей.

Собянин поздравил победителя и пожелал ему успехов. Он отметил, что искусственный интеллект является частью современного мира, поэтому изучать его сейчас начинают еще в школе.

Подготовку столичной сборной по данному направлению координирует Центр педагогического мастерства департамента образования и науки.

Ранее Собянин поздравил московских школьников с победой во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Победителями стали 16 юных горожан, призерами – 17 школьников. Для лучших ребят подготовили образовательное путешествие на поезде по маршруту Москва – Владивосток и обратно.

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