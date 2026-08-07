Московского теннисиста Евгения Карловского дисквалифицировали на 3 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на 3 года дисквалифицировало московского теннисиста Евгения Карловского из-за фальсифицированных медицинских документов и нарушения порядка предоставления данных о местонахождении. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Его дисквалификация действует с даты принятия этого решения, то есть с 29 июня текущего года.

Карловский родился в 1994 году в Москве. Он известен тем, что выиграл турнир Challenger в одиночном разряде в 2018 году. При этом 211-е место было лучшей для спортсмена позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, он достиг ее в 2019 году.

Ранее футболист, экс-нападающий столичного "Спартака" Антон Заболотный был отстранен от турниров на 6 месяцев из-за употребления допинга. Спортсмен поблагодарил юристов и всех, кто его поддерживал, а также сообщил, что начал подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры.