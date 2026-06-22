Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 18:23

Спорт

Теннисистка Вондроушова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной дисквалификации стал отказ пройти допинг-тест в декабре прошлого года. Свое решение спортсменка объяснила стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за собственную безопасность. Независимый трибунал учел это, а также показания сотрудника антидопинговой службы, который пытался провести тест, и пришел к выводу, что отказ от тестирования "не имел веских оснований".

Санкции в отношении теннисистки будут действовать до 21 июня 2030 года. В этот период Вондроушовой запрещено выступать, тренировать или посещать какие-либо мероприятия, организованные или санкционированные Международной федерацией тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциацией (WTA), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), турнирами Большого шлема или любой национальной ассоциацией. При этом ITF и национальная антидопинговая организация могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Вондроушова занимает 122-е место в мировом рейтинге. Она не выступает с января, когда снялась с матча второго круга турнира в австралийской Аделаиде. В 2023 году теннисистка была шестой ракеткой мира и выиграла единственный в карьере турнир Большого шлема, одержав победу на Уимблдоне.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика на четыре года из-за положительного результата допинг-теста. Утверждалось, что спортсмен употреблял мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По данным журналистов, лондонский клуб расторг контракт с футболистом.

Читайте также


спортза рубежом

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика