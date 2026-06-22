Теннисистка Вондроушова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной дисквалификации стал отказ пройти допинг-тест в декабре прошлого года. Свое решение спортсменка объяснила стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за собственную безопасность. Независимый трибунал учел это, а также показания сотрудника антидопинговой службы, который пытался провести тест, и пришел к выводу, что отказ от тестирования "не имел веских оснований".

Санкции в отношении теннисистки будут действовать до 21 июня 2030 года. В этот период Вондроушовой запрещено выступать, тренировать или посещать какие-либо мероприятия, организованные или санкционированные Международной федерацией тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциацией (WTA), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), турнирами Большого шлема или любой национальной ассоциацией. При этом ITF и национальная антидопинговая организация могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Вондроушова занимает 122-е место в мировом рейтинге. Она не выступает с января, когда снялась с матча второго круга турнира в австралийской Аделаиде. В 2023 году теннисистка была шестой ракеткой мира и выиграла единственный в карьере турнир Большого шлема, одержав победу на Уимблдоне.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика на четыре года из-за положительного результата допинг-теста. Утверждалось, что спортсмен употреблял мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По данным журналистов, лондонский клуб расторг контракт с футболистом.