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07 августа, 18:15

Происшествия

Суд арестовал жителя Москвы, зарезавшего жену на почве ревности

Фото: legion-media.com/Alamy/Sigit Baruna Ari Pradana

Тушинский районный суд Москвы арестовал мужчину, зарезавшего жену после конфликта на почве ревности. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Фигурант будет находиться под стражей два месяца. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".

О преступлении стало известно 5 августа. По данным следствия, обвиняемый во время конфликта не менее 5 раз ударил супругу. От полученных ранений она скончалась на месте. Мужчину задержали.

До этого другой москвич напал на своего отца. Он поссорился с родственником и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес пенсионеру два удара молотком по голове. Пострадавшего госпитализировали.

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мужчину за убийство в 2002 году

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