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05 августа, 13:49

Происшествия

Суд арестовал напавшего с ножом на двух мужчин в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд заключил под стражу 49-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

"Вину в совершении инкриминируемом деянии он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", – говорится в публикации.

Преступление произошло 3 августа. По данным следствия, житель Солнечногорска выпивал в компании знакомых во дворе дома на Староандреевской улице. Между ним и одним из присутствующих произошла ссора. После конфликта мужчина сходил домой, надел балаклаву и камуфлированную одежду, взял нож, вернулся к собутыльникам и нанес одному из них удар в грудь, а второму – в плечо и предплечье.

От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте. Второго доставили в больницу, где оказали помощь. После случившегося злоумышленник скрылся, однако вскоре был задержан. Позднее ему предъявили обвинение.

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