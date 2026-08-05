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05 августа, 18:18

Технологии

В "Яндексе" сообщили о штатной работе сервисов после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме после сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там уточнили, что проблемы с сервисами возникли у некоторых пользователей. В частности, плохо работали "Яндекс Карты". Там не получалось построить маршрут, увидеть сведения в заторах, а также узнать расписание городского транспорта.

Ранее сбой наблюдался в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По информации сервиса Downdetector, проблемы с сайтом Google возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Челябинской областей.

Помимо сбоя в мобильном приложении, пользователи заметили проблемы в работе самого GitHub. 92% жалоб пришлись на невозможность открыть сайт. Еще 5% юзеров столкнулись с общими техническими неполадками, а 1% отметил сбои в получении уведомлений.

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