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05 августа, 18:47

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал ключевые строительные проекты 2026 года

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Семь ключевых строительных объектов были реализованы в Москве с начала 2026 года. Их список опубликовал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В их число вошли обновленный Ленинградский вокзал, новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и новое здание картинной галереи Василия Нестеренко.

Вместе с ними перечень включает культурно-спортивный центр "Печатники", футбольный стадион "Cosmos Арена" и технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро, открытие которого запланировано на сентябрь.

В планах до конца текущего года, по словам градоначальника, значится введение в эксплуатацию обновленного Центрального Московского ипподрома, финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), а также дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева, включая новый путепровод через пути Московских центральных диаметров (МЦД-3), и стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

Главными задачами столичных строителей в 2026-м остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение программы реновации, указывал ранее глава Москвы.

По словам Собянина, градостроительный комплекс продолжает играть ключевую роль в развитии мегаполиса. В частности, с 2011 года в столице было возведено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 30% – жилые объекты, а 23% – нежилые. За этот же период специалисты построили и реконструировали 75% городских транспортных магистралей.

Собянин рассказал о реконструкции двух путепроводов в районе Покровское-Стрешнево

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