Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса обсудили в Москве

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В бизнес-пространстве в центре Москвы 5 августа состоялось мероприятие "Сила деловых связей" для начинающих и действующих предпринимателей. Участники обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в Москве, сообщили организаторы.

Встреча прошла в рамках цикла "Нетворкинг-марафон". Программа включала экспертные выступления, общение с модераторами и тематические площадки, где разбирали ситуации из предпринимательской практики, способы поиска деловых партнеров и навыки самопрезентации. Отдельный блок посвятили использованию инструментов искусственного интеллекта в работе.

По приглашению организаторов в мероприятии приняли участие депутат Госдумы, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, а также исполнительный секретарь окружного отделения "Единой России" САО Москвы Эльдар Шарипов.

Разворотнева отметила, что малое и среднее предпринимательство составляет основу делового сообщества, создает рабочие места и способствует развитию конкуренции. Сейчас МСП обеспечивает более 40% рабочих мест в городе.

"В столице работает более 930 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти предприятия обеспечивают занятость более 3,5 миллиона человек. За этими цифрами стоит огромное деловое сообщество, которое способствует экономическому росту города", – рассказала Разворотнева.

По ее словам, также реализуется проект "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", к нему присоединилось порядка 350 столичных субъектов МСП, что составляет около 60% от общего числа участников в Москве.

Шарипов, в свою очередь, отметил, что город продолжает работу по поддержке начинающих предпринимателей. Для тех, кто хочет начать свое дело, организованы консультации, обучающие программы, деловые мероприятия. Представителям МСП также доступны "Бизнес-боксы" – готовые решения для различных задач. С начала года сервисом воспользовались более 4,4 тысячи раз.

"Государство поддерживает деловую активность россиян: на это направлен проект "Предпринимательство" партии "Единая Россия". Партия также реализует федеральную программу по предпринимательству "СВОй бизнес". Она помогает начать свое дело участникам СВО. Более тысячи ветеранов спецоперации и членов их семей из 45 регионов России уже стали ее участниками", – сказал Шарипов.

Он добавил, что с начала года при помощи цифровых инструментов портала "Малый бизнес Москвы" оказано более 36 тысяч услуг. Кроме того, работает комплексная программа поддержки участников СВО и членов их семей, которые планируют открыть свое дело.

На мероприятии также рассказали о действующих мерах поддержки. Например, более 12 лет работает Инвестиционный портал Москвы, где можно получить информацию о поддержке и подобрать площадку для проекта. Для компаний, желающих выйти на внешний рынок, создан Московский экспортный центр. В завершение встречи участники представили свои проекты.

Ранее в столице завершился отбор участников новой программы для российских инноваторов "Техлаб Москва". Она ориентирована на разработку и внедрение наукоемких решений на базе искусственного интеллекта в разных сферах. За три месяца заявки подали больше 1,2 тысячи человек из 53 регионов России. Эксперты отсмотрели предложения и выбрали 50 сильнейших команд.

