Москва стала партнером нацпрограммы по бережливым технологиям для МСП

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Дистанционный курс "Свое дело: новый уровень" стал частью образовательной программы "Бережливые технологии", которая входит в национальную программу поддержки малого и среднего бизнеса "Креативный код. Россия".

Теперь участники из разных регионов смогут освоить методы, которые помогают повысить эффективность работы и увеличить доходы. Ранее этот курс был доступен только предпринимателям из Москвы, и его уже прошли более 800 человек, заммэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, программа разработана совместно с департаментом экономической политики, департаментом предпринимательства и инновационного развития, АНО "Мосстратегия" и ГБУ "Малый бизнес Москвы". Она ориентирована на малый и средний бизнес и предназначена для тех, кто хочет вывести свою компанию на новый уровень, оптимизировав внутренние процессы.

Курс основан на методологии проекта "Производительность труда", доказавшей эффективность на московских предприятиях. Он знакомит с принципами бережливого производства и учит выявлять потери и оптимизировать процессы. Полученные знания можно сразу применять на практике.

"Для малого и среднего бизнеса повышение производительности – это возможность расти без значительного увеличения затрат. Курс помогает предпринимателям увидеть неэффективные процессы внутри компании, найти резервы для развития и разработать конкретный план изменений", – отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В свою очередь, замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что Москва активно разрабатывает образовательные программы для предпринимателей в соответствии с приоритетами Минэкономразвития, такими как повышение производительности, внедрение бережливых технологий и развитие управленческих навыков.

"Мы благодарны правительству Москвы за то, что этот трек стал доступен не только столичным предпринимателям. Уже сейчас мы видим позитивные отклики на этот модуль от подавших заявку на участие в программе "Креативный код. Россия". Это подтверждает, что такие практики востребованы предпринимателями и помогают им находить новые точки роста для своего бизнеса", – сказала Илюшникова.

Цель программы "Креативный код. Россия" – предоставить компаниям страны возможности для адаптации бизнеса и поиска новых решений в условиях структурных изменений в экономике. Направление "Бережливые технологии", партнером которого выступило правительство Москвы, объединяет образовательные решения, помогающие предпринимателям повышать эффективность бизнеса.

Ранее Владимир Путин дал поручение правительству проанализировать возможность упрощения условий для малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве товаров. Доклад нужно подготовить до 1 октября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

