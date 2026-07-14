Путин поручил кабмину подумать над упрощением условий ведения бизнеса для МСП

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Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения условий для малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающегося производством товаров. Перечень поручений главы государства по итогам ПМЭФ-2026 опубликован на сайте Кремля.

Доклад необходимо предоставить до 1 октября этого года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Совфед одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС). Документ устанавливает этапы перехода при следующих пороговых значениях: 20 миллионов рублей за 2026–2029 годы, 15 миллионов – за 2030 год, 10 миллионов – за 2031-й и последующие годы.

До этого в Госдуме предложили смягчить ответственность для тех, кто впервые регистрирует индивидуальное предпринимательство (ИП). Вице-спикер ГД Борис Чернышов призвал заменить денежные взыскания на предупреждения в течение первого года деятельности ИП.