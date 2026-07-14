В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу GitHub, Google и Apple

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Роскомнадзор не ограничивал работу поисковой системы Google, веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub и американской компании Apple. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Ранее сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Downdetector, сообщали о проблемах с сайтом Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Новосибирской и Челябинской областей.

Кроме того, поступали жалобы по поводу общего сбоя и недоступности мобильного приложения. В свою очередь, 92% пользователей GitHub столкнулись с неполадками сайта. Еще 5% пожаловались на общий сбой, а 1% – на проблемы с оповещениями.

Соответствующие обращения поступали из Санкт-Петербурга и Москвы. Также проблемы наблюдались у клиентов, проживающих в Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской областях.

Кроме того, пользователи обратили внимание на сбой работы сайта Apple, общий сбой, а также на сбой работы мобильного приложения компании.

