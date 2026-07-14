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14 июля, 11:16

Экономика

В ЦБ заявили, что не вправе "закрыть глаза" на топливные цены

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Банк России не вправе "закрыть глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБ в MAX.

"Мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке", – сказал Заботкин.

По его словам, при выверенной ДКП регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.

Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решений по ставке важно также то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции.

Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. Кабмин поручил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками.

По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября.

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