Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ресурсе "Активный гражданин" началось голосование, в рамках которого жители столицы могут выбрать имя поездам серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем личном блоге.

Среди вариантов – Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. При желании москвичи смогут предложить собственные наименования. Мэр призвал горожан принять участие в голосовании и напомнил, что составам, которые курсируют по МЦК и МЦД, уже были присвоены наименования "Иволга" и "Ласточка".

Мэр также рассказал про поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. По его словам, составы ЭП2Д, которые выпускаются на Демиховском заводе и будут курсировать на всех диаметрах МЦД, оснащены климат-контролем, удобными креслами, местами для маломобильных граждан и креплениями для велосипедов.

В свою очередь, составы ЭП2ДМ, которые производятся из российских компонентов, отличаются улучшенным дизайном головного вагона и эргономикой сидений, а также сидениями с USB-розетками и современными медиаэкранами в салоне.

Собянин также отметил, что для Ярославского направления МЖД был специально улучшен интерьер ЭП2ДМ. В частности, там появится бесконтактное оборудование в санузлах и зарядные устройства для электросамокатов в зонах велопарковки.

Помимо этого, мэр рассказал про обновление подвижного состава Центрального транспортного узла. По его словам, на четырех диаметрах МЦД уже полностью усовершенствованы поезда. Собянин напомнил, что с 2014 года для них было приобретено 398 новейших составов.

В настоящее время обновляются поезда на Ярославском направлении, которое является наиболее загруженным в ЦТУ. Мэр рассказал, что там совершается свыше 300 тысяч поездок ежедневно по рабочим дням. На данный момент доля новых вагонов на этой ветке составляет 30%.

"На маршруты взамен устаревших серий поступили 30 новейших поездов: 25 составов "Иволга 4.0" и пять модифицированных электропоездов ЭП2ДМ. Еще более 60 поездов предстоит закупить и поставить до 2030 года", – заключил Собянин.

Ранее 200-й вагон серии "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию столичного метрополитена. Впервые на зеленую линию метро эти поезда вышли в декабре 2025 года. К настоящему моменту доля современных составов на Замоскворецкой линии превысила 70%, а в целом парк подвижного состава данной серии составляет 208 вагонов.

Среди преимуществ "Москвы-2026" – сквозные проходы и широкие двери, более 400 разъемов для зарядки устройств, обновленные сиденья без металлических стыков и увеличенная на 10% вместимость вагонов. Перед выходом на линию каждый новый поезд проходит обкатку.

