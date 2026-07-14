Ассортимент смартфонов в России может сократиться до конца года

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Ассортимент смартфонов в России может уменьшиться до конца года из-за сокращения производства устройств ведущими мировыми брендами. Об этом газете "Известия" сообщили участники отрасли.

По словам представителя одной из компаний – продавцов техники, во второй половине года компании, возможно, будут реже обновлять недорогие линейки и дольше сохранять в продаже телефоны предыдущих поколений.

Бизнес-аналитик Артур Махлаюк уточнил, что объемы поставок для российского рынка уже снижены. В отдельных категориях это приведет к сокращению доступного выбора моделей. Он уточнил, что каждая новая модель будет оцениваться с точки зрения потенциальной прибыли, поскольку, кроме спада спроса, влияет и рост стоимости деталей.

"В таких условиях бессмысленно распыляться, поэтому будут оптимизировать то, что не очень хорошо продается или продается хуже, нежели самые популярные модели. Речь идет не о флагманах, а именно о самых продаваемых в натуральном выражении моделях", – добавил Махлаюк.

При этом снижение объемов выпуска и сокращение модельного ряда касается нескольких брендов. Например, смартфон P4 Lite компании Realme изначально выпускался в трех модификациях, а теперь только в двух, рассказал эксперт Эльдар Муртазин.

То, что на витринах магазинов производители оставляют несколько ключевых линеек, закрывающих основные ценовые категории, подтвердила специалист Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова. Она добавила, что количество новинок в массовом сегменте может быть на 20–30% ниже относительно докризисных периодов и эта тенденция продолжится.

Ранее сообщалось, что новые MacBook Neo и последний iPhone e-серии быстро стали популярными в России. С марта предзаказы на бюджетные MacBook Neo составили 14% от всех продаж ноутбуков Apple, а iPhone e-серии – 34% от продаж смартфонов компании. При этом средняя стоимость iPhone 17e составила около 64 тысяч рублей, а MacBook Neo – 58 тысяч рублей.