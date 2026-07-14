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14 июля, 10:24

Мэр Москвы

Собянин: услуги и сервисы mos.ru избавили москвичей от очередей и лишних поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Портал mos.ru уже на протяжении 15 лет помогает москвичам в решении повседневных вопросов в режиме онлайн. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр напомнил, что в 2011 году столичные власти запустили первую в России электронную госуслугу, заключающуюся в оформлении разрешения на работу в такси. На сегодняшний день на ресурсе доступно более 460 различных городских услуг и сервисов.

Благодаря цифровому формату москвичи избавились от необходимости посещать ведомства, собирать бумажные документы и стоять в очередях, обратил внимание градоначальник. По его словам, практически любую бытовую задачу теперь можно решить за несколько минут с помощью компьютера, смартфона, планшета или умной колонки.

За эти годы пользователи портала воспользовались услугами и сервисами более 6,3 миллиарда раз, из них свыше 615 миллионов – только в текущем году. Среди самых востребованных Собянин выделил электронную медицинскую карту и дневник, а также передачу показаний приборов учета воды и тепла.

В настоящее время городские власти продолжают разрабатывать навигаторы по услугам, суперразделы и суперсервисы, делая их еще более удобными для горожан. Например:

  • благотворительный сервис упрощает помощь пожилым, людям с особенностями здоровья, детям и семьям в сложных ситуациях, а также животным;
  • "Социальное такси" позволяет заказывать спецтранспорт для пассажиров с особенностями здоровья;
  • сервис "Наша свадьба" помогает выбрать площадку для бракосочетания по разным критериям;
  • "Мосбилет" дает возможность покупать билеты на события без комиссии;
  • "Моспитомец" помогает найти дом для приютских животных.

Кроме того, на портале доступен цифровой ассистент "Москва", который может ответить на часто задаваемые вопросы и даже предоставить некоторые услуги прямо в чате поддержки, заключил глава города.

Параллельно с этим столичные власти планируют продолжать развитие "Московской электронной школы" (МЭШ). Она является незаменимым помощником более чем 3 миллионов учителей, учащихся и родителей.

Электронная библиотека платформы регулярно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, теперь сервис предлагает персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.

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