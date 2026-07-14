Мемориальную доску в честь режиссера Александра Митты могут установить в Москве

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мемориальная доска в честь режиссера Александра Митты может появиться в Москве. Об этом рассказал РИА Новости сын народного артиста РФ Евгений Митта.

По словам сына Митты, на данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Митта умер после продолжительной болезни 14 июля 2025 года. Ему было 92 года. Соболезнования родным продюсера выразил Владимир Путин. Он отметил профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, художественный вкус режиссера, которые помогли ему создать фильмы, ставшие классикой отечественного и мирового кинематографа.

Прощание с народным артистом РФ прошло в Центральном доме литераторов 17 июля 2025 года. На траурной церемонии были гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актер Алексей Агранович, музыкант Гарик Сукачев и другие. Венки прислали коллективы Первого канала, киношколы, киноконцерна "Мосфильм", Российской академии художеств.

Режиссера кремировали и похоронили рядом с супругой.

Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. Первая же его полнометражная киноработа – "Друг мой, Колька!" – получила премию на Лондонском международном фестивале и стала одной из самых успешных картин в советском кинопрокате: за 1961 год фильм посмотрели почти 24 миллиона зрителей.

Международного признания удостоились и другие киноленты режиссера. Фильм "Звонят, откройте дверь" был награжден "Золотым львом" на Венецианском кинофестивале, а картину "Точка, точка, запятая" отметили призами на фестивалях в Белграде и Салерно.

В 1980 году Митта выпустил на экраны "Экипаж", который принято считать первым советским фильмом-катастрофой. За год его посмотрели более 70 миллионов зрителей, что позволило картине войти в десятку абсолютных лидеров кинопроката за всю историю отечественного кинематографа.

