Путин выразил соболезнования близким Александра Митты

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, режиссера Александра Митты.

Президент РФ подчеркнул, что Митта был выдающимся режиссером и "человеком щедрого и самобытного дарования".

"Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей", – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах его близких и коллег, а также всех почитателей его творчества.

О кончине Митты стало известно 14 июля. Он умер в возрасте 92 лет.

Прощание с кинорежиссером пройдет в Центральном доме литераторов 17 июля. В тот же день Митту похоронят рядом с супругой.

Как режиссер и сценарист Митта работал над фильмами "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири".

Его фильм "Звонят, откройте дверь" был награжден "Золотым львом" на Венецианском кинофестивале, а картину "Точка, точка, запятая" отметили "Серебряным призом" на VIII Московском международном кинофестивале. В 2008 году Митта получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2018-м году – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру".

