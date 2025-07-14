Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта

Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Народный артист РФ, советский и российский актер, кинорежиссер и продюсер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его сын Евгений Митта.

"Любим, скорбим", – добавил он в публикации.

Как уточнил помощник артиста Геннадий Иванов в беседе с РИА Новости, Митта ушел из жизни в ночь на 14 июля.

О том, что Митта попал в больницу, стало известно 2 июля. Тогда Иванов не приводил дополнительную информацию.

Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева, после чего начал работу графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах "Крокодил" и "Веселые картинки".

В 1960 году актер получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. Тогда же он представил первый короткометражный фильм, который получил название "В дереве, в глине, в камне". Следующую кинокартину "Друг мой Колька" Митта снял вместе с режиссером Алексеем Салтыковым. Лента получила награду на Лондонском международном кинофестивале.

Фильм режиссера "Звонят, откройте дверь", выпущенный в 1965 году, был награжден "Золотым львом" на Венецианском кинофестивале, а картина "Точка, точка, запятая" отметили "Серебряным призом" на VIII Московском международном кинофестивале.

В качестве режиссера и сценариста Митта также работал над фильмами "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири". Помимо этого, под авторством артиста вышла книга "Кино между адом и раем".

Продюсер удостоился звания народного артиста РФ в 2004 году. В 2008-м Митта получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2018-м – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру". Он также был членом Союза кинематографистов России и входил в состав правления гильдии кинорежиссеров России.