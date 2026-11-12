Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве отметили, что в расписании рейсов возможны изменения. Пассажирам рекомендовали проверять статус своих рейсов на онлайн-табло авиагавани.

В ночь на 12 ноября аналогичные меры вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позднее авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании бесплатно отправлять пассажирам СМС-сообщения в случае смены расписания. По мнению авторов идеи, люди часто узнают о задержках, переносах или отменах рейсов слишком поздно.