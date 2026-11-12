Ушаков подтвердил уговор РФ и США о продолжении трехсторонних переговоров

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Россия и Соединенные Штаты условились о продолжении трехсторонних переговоров.

"Разговор (Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. – Прим. ред.) и обмен мнениями были весьма содержательными, конструктивными, откровенными и полезными, как, впрочем, и все предыдущие беседы", – отметил политик.

По его словам, американские переговорщики подробно изложили свои оценки переговоров в Абу-Даби, которые прошли 10–11 ноября.

Также разговор коснулся позиции Европы в вопросах урегулирования конфликта. В частности, Ушаков подчеркнул, что европейцам нужно определиться, хотят они мира или войны, так как пока практические действия Европы свидетельствуют о последнем.

"Обсуждалось и поведение главы киевского режима (Владимира Зеленского. – Прим. ред.), "дружеские приветы" в кавычках, которые он публично адресует президенту США (Дональду Трампу. – Прим. ред.)", – добавил Ушаков.

Президент России в ходе встречи специально обратил внимание на то, что Киев поднимает вопрос о "серых зонах". Кремль надеется, что Уиткофф и Кушнер доведут сигналы со встречи до Зеленского, подытожил помощник президента.

Ранее Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с Путиным в Москве и добавил, что в ходе встречи был согласован новый раунд трехсторонних переговоров. Он также отметил, что к нему присоединятся и европейцы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что действия Европы должны перестать быть противоречивыми, чтобы РФ поверила в их желание добиться мира в украинском конфликте.