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12 ноября, 18:09

Происшествия

Турбобатюшка прокомментировал ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка

Фото: vk.ru/s_aleksiy

Воронежский священник Алексей Гончаров, известный как Турбобатюшка, впервые высказался о смертельной аварии с его участием, в результате которой погибла 22-летняя девушка. Видеообращение иерей опубликовал на своей странице в VK.

Гончаров выразил соболезнования родственникам погибшей и заявил, что считает своим долгом молиться за ее душу. Он подчеркнул, что хотел бы оказать моральную поддержку и соучастие, чтобы хотя бы частично попытаться восполнить утрату из чувства сострадания.

Авария произошла 8 ноября около 07:20 на шестом километре дороги Бобров – Верхний Икорец – Ильича в Бобровском районе Воронежской области. По предварительным данным, автомобиль KIA Stinger под управлением Гончарова выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra. За рулем второй машины находилась жительница Павловского района. Она погибла, а ее 20-летний пассажир самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы, однако меру пресечения Гончарову не избирали.

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