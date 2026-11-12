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12 ноября, 18:17

Транспорт

Китайский Changan впервые стал лидером рынка электромобилей в РФ

Фото: changanauto.ru

Китайский автопроизводитель Changan впервые возглавил российский рынок новых электромобилей. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании и собственную сегментацию.

В октябре 2026 года Changan реализовал 1 125 машин. Второе место заняла Toyota с 992 проданными электрокарами. Далее следуют российские бренды Evolute и Umo – 596 и 395 автомобилей соответственно. Замыкает пятерку лидеров китайская BYD с 260 машинами.

Среди моделей первое место у Changan Q05 – в октябре продано 1 085 экземпляров. На второй строчке Toyota BZ3X с 983 автомобилями. В топ-5 также вошли Evolute i-JOY (593 штуки), UMO 5 (395 машин) и Avatr 11 (95 автомобилей).

При этом в октябре в России продали 4 030 электромобилей – это рекордный месячный результат за всю историю наблюдений. Показатель в 2,5 раза превысил результат октября прошлого года, когда было реализовано 1 614 электромобилей. Доля чистых электромобилей (BEV) на российском рынке выросла до 3%.

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