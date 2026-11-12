Лыжник Александр Большунов не вошел в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

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Александр Большунов не вошел в состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии. Об этом сообщает департамент лыжных гонок Федерации лыжного спорта и сноуборда РФ в своем канале в мессенджере MAX.

В конечный список мужской сборной попали Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов и Кирилл Кочегаров. Женскую команду на соревнованиях будут представлять Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова, а также Елизавета Маслакова.

В департаменте объяснили, что по ряду объективных причин не все спортсмены с нейтральным статусом могут участвовать в ближайших соревнованиях. Процесс допуска участников комплексный и включает в себя решение ряда административных, логистических и организационных задач.

"Терентьева, Коростелев и Непряева в настоящее время уже находятся в Скандинавии и планируют принять участие в предсезонных стартах в Финляндии. Остальные спортсмены готовятся в России и ждут решения всех организационных вопросов по выезду", – подчеркнули в заявлении.

Первые этапы Кубка мира состоятся 27–29 ноября в финском горнолыжном курорте Рука и 4–6 декабря в Тронхейме в Норвегии.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. Представители организации также отмечали, что FIS повторно проверит спортсменов, чьи заявки на получение нейтрального статуса были отклонены.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в свою очередь, выразил надежду, что спортсмены из РФ выступят успешно и докажут, что "это безопасно".