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Новости

Новости

12 ноября, 16:54

В мире

Наводнения привели к росту заболеваемости в Сомали

Фото: ТАСС/AP/Farah Abdi Warsameh

Система здравоохранения Сомали столкнулась с чрезмерной нагрузкой из-за вспышек инфекционных заболеваний, последовавших за наводнениями. Об этом сообщило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным организации, особую тревогу вызывает ситуация в регионе Мудуг на севере страны. Там стремительно увеличивается число случаев с подозрением на холеру и острую водянистую диарею. В административном центре региона, городе Галькайо, подтверждено пять случаев заболевания холерой, один из которых закончился летальным исходом.

С начала года в регионе зарегистрировано более 5,8 тысячи случаев острой водянистой диареи, причем свыше 1,9 тысячи из них – за последние два месяца. По мнению властей, вспышка вызвана загрязнением источников воды вследствие наводнений.

В штате Хиршабелле с января выявлено более 1,8 тысячи случаев с подозрением на корь и 102 случая с подозрением на дифтерию. Гуманитарные организации отмечают, что низкий охват вакцинацией, ограниченный доступ к медуслугам и сезонные дожди могут способствовать дальнейшему распространению болезней.

В сложившейся ситуации ООН и ее партнеры активизируют меры реагирования в тесном взаимодействии с местными органами здравоохранения.

Ранее сообщалось, что усиление явления Эль-Ниньо может привести к гибели 451 тысячи человек за полгода. По мнению ученых, в скором времени глобальная температура суши превысит норму на 1,2 градуса. Явление охватит более 50 государств, основной удар придется на Нигерию, Индонезию, Судан, Индию и Бразилию.

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