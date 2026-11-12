Кушнер сообщил о начале обсуждения с Европой архитектуры безопасности

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США начали обсуждать с европейскими странами архитектуру безопасности, которая будет затрагивать в том числе Россию и Украину. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Кушнер подчеркнул, что выстроенная архитектура безопасности должна не только помочь в завершении текущего конфликта на Украине, но и в недопущении возникновения нового. В свою очередь, Путин в ходе встречи заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой.

"Мы никогда не прерывали (диалог с Европой. – Прим. ред.), это они прервали диалог с Россией", – сказал российский лидер.

Кушнер и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф приехали в Москву 12 ноября из Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры. По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, центральной темой обсуждений стала архитектура европейской безопасности.

При этом Путин подчеркнул, что присутствие иностранных войск на Украине для России неприемлемо. По его словам, такие силы становятся законной целью, а их размещение угрожает национальной безопасности страны.