Московские ветеринары помогли коту, который проглотил пульку от игрушечного пистолета

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Москве ветеринары извлекли из кишечника кота пульку от детского игрушечного пистолета. Об этом сообщается в канале сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Кота по кличке Саня доставили в ветклинику "Коптево" с рвотой и вялостью. УЗИ показало, что в двенадцатиперстной кишке животного находится инородный предмет диаметром около двух сантиметров.

Питомцу экстренно провели эзофагогастродуоденоскопию, чтобы извлечь посторонний предмет. Процедуру успешно выполнили хирург Илья Милеев и анестезиолог Юлия Данилова. Сейчас кот чувствует себя хорошо и восстанавливается под наблюдением гастроэнтеролога.

Ранее ветеринары Москвы спасли 10-летнюю кошку породы мейн-кун по кличке Ариана, у которой диагностировали пиометру открытого типа и поликистоз яичников. Животное экстренно прооперировали, после чего оно прошло пятидневный курс инфузионной терапии. Когда состояние кошки стабилизировалось, ее выписали домой для продолжения лечения антибиотиками.