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12 ноября, 14:38

Наука

Неделя космоса в России пройдет в 2027 году с 5 по 12 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неделя космоса в России пройдет с 5 по 12 апреля в 2027 году. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с главами зарубежных дипломатических представительств, передает ТАСС.

Торжественное открытие мероприятия пройдет 5 апреля в Ярославле, II Российский космический форум состоится 6–7 апреля. В рамках Недели космоса 8 апреля запланирован образовательный марафон "Первый в космосе", который будет организован вместе с обществом "Знание".

День инженера пройдет 9 апреля, а 10-го числа состоится молодежный концерт "Первый в космосе". Кроме того, в программу включены еще несколько мероприятий: спортивный марафон 11 апреля и гала-концерт для индустрии 12-го числа – в День космонавтики.

Баканов уточнил, что в 2027 году в России намерены значительно расширить международную часть Недели космоса. В связи с этим он пригласил зарубежных партнеров – космические администрации и государственные органы – принять участие в мероприятии.

"Ждем официальные делегации, экспертов и бизнес к нам в гости. Предлагаем участвовать в Российском космическом форуме, готовить национальные экспозиции, совместные сессии, научно-образовательные проекты, встречи студентов и молодых инженеров", – добавил он.

Кроме того, в марте–апреле запланировано проведение астрономического фестиваля "Первый в космосе".

Предыдущая Неделя космоса прошла с 6 по 12 апреля 2026 года. Она была приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Владимир Путин подписал указ о проведении этого события ежегодно 29 декабря 2025 года.

Ранее неделю космоса "Астроночи" провели в Государственном астрономическом институте имени Штернберга МГУ (ГАИШ). С 11 по 18 сентября посетители могли послушать лекции ведущих астрономов, понаблюдать за звездным небом с помощью телескопов, посетить экскурсии в полнокупольном планетарии и обсерватории, поучаствовать в мастер-классах по астрофотографии и научных экспериментах. При ясной погоде также были доступны показы звездного неба.

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