Умер актер из сериала "Да, дорогая!" Энтони Кларк

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Американский актер Энтони Кларк ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост его коллеги Майкла О'Мэлли в соцсети X.

Причина смерти и дата прощания пока не раскрываются. О'Мэлли также не рассказал, где планируется похоронить актера.

Кларк родился 4 апреля 1964 года в городе Линчберг в штате Виргиния. В начале 1990-х он стал участвовать в съемках телевизионных проектов, а в 1996 году получил основную роль в комедийном сериале "Бостон Коммон", который выходил на канале NBC до 1997 года.

Широкую известность актер получил после исполнения роли Грега Уорнера в сериале "Да, дорогая!". Кларк играл этого персонажа с 2000 года. Кроме того, он снимался в кинолентах "Дурацкое пари", "Скала" и "Заплатить сполна".