The Hollywood Reporter: озвучивший Бэмби актер Донни Данаган умер в 92 года

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Актер Донни Данаган, озвучивший маленького Бемби в мультфильме Disney 1942 года, умер в возрасте 92 лет. О его смерти сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на историка кино Тома Уивера.

Как сообщается, причиной смерти стал рак легких.

Данаган родился 16 августа 1934 года в Сан-Антонио, штат Техас. В кино он попал случайным образом, его выступление на детском шоу талантов заметил представитель киностудии RKO и предложил мальчику попробовать себя в кино. Дебют Данагана состоялся в 1938 года.

В 1939 году он сыграл сына барона Франкенштейна в фильме "Сын Франкенштейна". В том же году актер появился в картине "Башня Лондона".

В шесть лет Данаган получил роль маленького Бемби в мультфильме Disney. Он работал над картиной больше года. В одной из самых известных сцен герой зовет мать, потеряв ее после погони охотника. Чтобы добиться нужной эмоциональной интонации, сотрудница студии предложила мальчику представить, что его собственная мать пропала и находится в опасности.

"Бэмби" стал последней работой Данагана в кино. После завершения актерской карьеры он поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Там бывший артист провел 25 лет, участвовал в трех командировках во Вьетнам и дослужился до звания майора. После выхода в отставку Данаган работал в бизнесе, а позднее участвовал в мероприятиях, посвященных мультфильму, и встречался с поклонниками.