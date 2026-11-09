Ребенок получил ожоги в детском саду в Северной Осетии

Фото: телеграм-канал "ЧП/Владикавказ"

Пятилетний ребенок получил ожоги в детском саду во Владикавказе. Прокуратура Северной Осетии назначила проверку по данному факту, сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

По информации из социальных сетей, у ребенка диагностировали ожоги I, II, и III степени. Сначала помощь ему оказывали во Владикавказе, затем – в Москве. Семья пострадавшего обратилась с заявлениями в правоохранительные органы.

В ходе разбирательства выяснилось, что заведующая дошкольным учреждением не обеспечила безопасных условий пребывания воспитанников. Прокуратура внесла представление.

В пресс-службе министерства образования республики добавили, что в детсаду выявили нарушения требований безопасности, которые создавали угрозу жизни и здоровью детей. Когда появилось заключение медиков о тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, министерство также инициировало комплексную проверку.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти 9-летней девочки, которую ударило током в Рязанской области. Ребенок взялся за провод, находившийся на улице, и получил смертельный удар током. Дело расследуют по статье о халатности.