Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 17:44

Происшествия
Главная / Новости /

RINA: россиянка погибла на курорте в Сербии

Россиянка погибла на курорте в Сербии – СМИ

Фото: МАХ/SHOT

В поселке Златибор на западе Сербии погибла гражданка России. Об этом сообщило региональное информационное агентство RINA со ссылкой на отделение прокуратуры города Ужице.

Погибшей было около 20 лет. Тело нашли в понедельник, 9 ноября, на тротуаре перед домом в центральной части поселка.

"Пока не установлены обстоятельства, при которых она погибла. Существует вероятность того, что это убийство", – говорится в сообщении.

Ранее 45-летний россиянин скончался в гостинице в турецкой Аланье. Перед этим мужчине стало плохо в хамаме. Туриста госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным СМИ, у погибшего остались жена и семилетняя дочь.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика