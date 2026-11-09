RINA: россиянка погибла на курорте в Сербии

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В поселке Златибор на западе Сербии погибла гражданка России. Об этом сообщило региональное информационное агентство RINA со ссылкой на отделение прокуратуры города Ужице.

Погибшей было около 20 лет. Тело нашли в понедельник, 9 ноября, на тротуаре перед домом в центральной части поселка.

"Пока не установлены обстоятельства, при которых она погибла. Существует вероятность того, что это убийство", – говорится в сообщении.

Ранее 45-летний россиянин скончался в гостинице в турецкой Аланье. Перед этим мужчине стало плохо в хамаме. Туриста госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным СМИ, у погибшего остались жена и семилетняя дочь.