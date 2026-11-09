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09 ноября, 17:35

Общество

Москвичам пообещали теплую, но облачную неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Теплая, но преимущественно облачная погода ожидается в Москве и области на текущей неделе, 9–15 ноября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, температура воздуха в Московском регионе превысит климатическую норму приблизительно на 2 градуса. Небольшие прояснения могут быть только во вторник и среду, 10–11 ноября.

При этом, добавил специалист, сильных осадков не прогнозируется до четверга, 12-го числа, включительно. Дожди могут прийти в столицу в пятницу и субботу, 13–14 ноября. К выходным температура вернется к нормальным для последнего месяца осени значениям.

Ранее стало известно, что ночь на понедельник, 9 ноября, в Москве стала одной из 10 наиболее теплых за все время метеонаблюдений. На ВДНХ столбики термометров остановились на отметке плюс 4,1 градуса, что почти на 5 градусов превысило норму.

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