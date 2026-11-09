Дождь и мокрый снег вернутся в столичный регион во второй половине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье с ночи на четверг, 12 ноября. Дождь и мокрый снег также временами будут идти в пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

В ночь на четверг в столице прогнозируют от 0 до 2 градусов, в Московской области – от минус 2 до плюс 3. Днем воздух в Москве прогреется до 2–4 градусов, а в регионе – до 0–5 градусов.

По данным синоптиков, причиной ухудшения погоды станет приближение атмосферных фронтов атлантического циклона. В ближайшие 5 дней температура будет оставаться выше климатической нормы, а ее среднее значение составит около 3 градусов.

В Гидрометцентре уточнили, что в ночные часы четверга осадки преимущественно будут выпадать в виде мокрого снега, а днем перейдут в дождь.

Ранее столичный Дептранс предупредил водителей об опасности поездок на летней резине в условиях мокрого снега и гололедицы. На таких участках дороги летние шины хуже сцепляются с покрытием, из-за чего увеличивается тормозной путь и возрастает риск заноса автомобиля.

Автомобилистам, которые еще не перешли на зимнюю резину, рекомендовали сделать это в ближайшее время. В качестве альтернативы личному транспорту в ведомстве предложили воспользоваться городским общественным транспортом.

