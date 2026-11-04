Дептранс призвал столичных водителей не выезжать в город на летней резине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездок по городу на летних шинах из-за мокрого снега, который наблюдается в Москве 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте посоветовали тем, кто еще не заменил летнюю резину на зимнюю, сделать это в ближайшее время.

В качестве альтернативы личному автомобилю водителям предложили городской транспорт. По версии столичного Дептранса, такой вариант поездок безопасен и надежен.

Департамент отметил, что на снегу и при гололедице летние шины не дают нужного сцепления с дорогой. По этой причине тормозной путь заметно удлиняется, а машину может занести.

В Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 4 ноября до 09:00 5 ноября. В Гидрометцентре также заявили, что ночью и утром местами возможно отложение изморози.

