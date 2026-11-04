Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 4 ноября до 09:00 5 ноября. В Гидрометцентре также предупредили, что ночью и утром местами возможно отложение изморози.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в Москве 4 и 5 ноября ожидается до 5 градусов тепла, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, 4-го числа на погоду в столице повлияет западная периферия циклона.

По словам метеоролога, ожидается облачная и ветреная погода. В Московской области местами возможно формирование временного снежного покрова высотой около 1 сантиметра, уточнил синоптик.

