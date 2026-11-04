Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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04 ноября, 08:14

Общество

4 и 5 ноября в Москве ожидаются дождь и мокрый снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 4 и 5 ноября ожидается до 5 градусов тепла, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в мессенджере MAX.

По словам синоптика, 4 ноября на погоду в столице повлияет западная периферия циклона. Ожидается облачная и ветреная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В Московской области местами возможно формирование временного снежного покрова высотой около 1 сантиметра.

Температура воздуха в столице составит 2–4 градуса тепла, по области – от 0 до 5 градусов. Порывы северного ветра составят 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 5 ноября, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, а днем – 3–5 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщали, что ноябрь в столице может продолжить череду сухих месяцев. По месячному прогнозу, температура будет чуть выше нормы. При этом средняя температура месяца обычно уже отрицательная – минус 0,6 градуса. Норма осадков составит 53 миллиметра.

Мокрый снег ожидается в Москве 4 ноября

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