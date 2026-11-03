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03 ноября, 09:53

Общество

Стилист Лисовец заявил, что шубу можно носить даже в бесснежном ноябре

Фото: depositphotos/VictoriaAndrea

Шуба давно не является только средством защиты от холода и превратилась в полноценную часть образа, поэтому она уместна даже в бесснежном ноябре. Об этом Life.ru рассказал российский стилист Владислав Лисовец.

По наблюдениям стилиста, в Москве уже можно встретить девушек в полушубках, в то время как некоторые прохожие до сих пор гуляют в шортах. Это, по его словам, совсем не удивляет, поскольку прежние правила, согласно которым мех можно носить лишь в сильные морозы, а яркие цвета и шорты – только летом, устарели.

Лисовец отметил, что под шубу можно подобрать легкую одежду: в таком случае изделие одновременно согревает и помогает составить актуальный образ. По словам стилиста, надеть ее можно и летом, хотя будет слишком жарко.

Эксперт добавил, что фасон шубы может быть почти любым. Актуальны короткие, средние, широкие изделия. Однако приталенная шуба-халат выглядит уже не так модно. Также стилист рекомендовал выбирать искусственный мех, например, под лису или норку.

Ранее Лисовец назвал воротник главным акцентом образа в осенне-зимнем сезоне 2026 года. Например, сейчас в моде стойка, бант, острый воротник и воротник Арлекино. Такие элементы можно сочетать с более простыми вещами, чтобы освежить образ.

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