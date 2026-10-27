Стилист Мария Шеди посоветовала выбирать леопардовые аксессуары зимой 2026/2027

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Акцентный головной убор, леопардовые аксессуары и соблюдение баланса объемов в одежде помогут сохранить стильный образ даже в холодную погоду. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, с наступлением холодов одним из главных врагов стиля становится неправильное исполнение принципа многослойности.

"Не надо надевать на себя все подряд, превращаясь в бесформенную капусту. Начать стоит с чего-то тонкого, облегающего, затем накинуть объемное, свободное и не сковывающее движение: рубашку, джемпер. А уже сверху можно надеть пальто или пуховик. Тогда получится создать именно сложный текстурный перепад, который будет смотреться гармонично", – отметила эксперт.

Чтобы сделать образ визуально дороже, важно придерживаться монохрома на контрасте фактур. Особенно эффектно выглядит гладкая или тисненая под рептилию кожа вместе с пушистым трикотажем, кашемиром или плотным денимом.





Мария Шеди стилист Но на первый план в холодную погоду однозначно выходит аксессуарная группа. С ее помощью можно каждый день создавать новый образ, имея всего одну единицу верхней одежды. Особенно это касается длинных шарфов, с которыми получится бесконечно экспериментировать и создавать динамичные вертикальные линии, визуально вытягивающие силуэт.

Также многое решает акцентный головной убор. Можно заменить привычную шапку-бини на модную в этом сезоне косынку, шапку-ушанку, капор, панаму из "чебурашки", шапку-ведро или шапку-таблетку, и образ будет смотреться совсем по-другому.

"Еще советую попробовать добавить аксессуар с леопардовым принтом. Например, шарф или обувь. Обычно образ сразу становится очень интересным", – подчеркнула Шеди.

Учитывая, что сейчас продолжается тренд на приталенные силуэты, добавить стиля можно, если надеть поверх прямого пуховика или пальто широкий кожаный ремень.

Еще один лайфхак заключается в том, чтобы всегда соблюдать баланс объемов. То есть, например, выбирая приталенный лаконичный верх, важно добавлять широкие брюки, джинсы, чтобы образ смотрелся более интересно и актуально. Это правило действует и наоборот: длинный оверсайз-пуховик стоит разбавить приталенным силуэтом под верхней одеждой и сапогами с четким голенищем.

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