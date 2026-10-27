Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 19:13

Общество
Главная / Новости /

Стилист Мария Шеди посоветовала выбирать леопардовые аксессуары зимой 2026/2027

Эксперт поделилась лайфхаками, помогающими выглядеть стильно в холодную погоду

Фото: 123RF.com/mariiaboiko

Акцентный головной убор, леопардовые аксессуары и соблюдение баланса объемов в одежде помогут сохранить стильный образ даже в холодную погоду. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, с наступлением холодов одним из главных врагов стиля становится неправильное исполнение принципа многослойности.

"Не надо надевать на себя все подряд, превращаясь в бесформенную капусту. Начать стоит с чего-то тонкого, облегающего, затем накинуть объемное, свободное и не сковывающее движение: рубашку, джемпер. А уже сверху можно надеть пальто или пуховик. Тогда получится создать именно сложный текстурный перепад, который будет смотреться гармонично", – отметила эксперт.

Чтобы сделать образ визуально дороже, важно придерживаться монохрома на контрасте фактур. Особенно эффектно выглядит гладкая или тисненая под рептилию кожа вместе с пушистым трикотажем, кашемиром или плотным денимом.

Но на первый план в холодную погоду однозначно выходит аксессуарная группа. С ее помощью можно каждый день создавать новый образ, имея всего одну единицу верхней одежды. Особенно это касается длинных шарфов, с которыми получится бесконечно экспериментировать и создавать динамичные вертикальные линии, визуально вытягивающие силуэт.
Мария Шеди
стилист

Также многое решает акцентный головной убор. Можно заменить привычную шапку-бини на модную в этом сезоне косынку, шапку-ушанку, капор, панаму из "чебурашки", шапку-ведро или шапку-таблетку, и образ будет смотреться совсем по-другому.

"Еще советую попробовать добавить аксессуар с леопардовым принтом. Например, шарф или обувь. Обычно образ сразу становится очень интересным", – подчеркнула Шеди.

Учитывая, что сейчас продолжается тренд на приталенные силуэты, добавить стиля можно, если надеть поверх прямого пуховика или пальто широкий кожаный ремень.

Еще один лайфхак заключается в том, чтобы всегда соблюдать баланс объемов. То есть, например, выбирая приталенный лаконичный верх, важно добавлять широкие брюки, джинсы, чтобы образ смотрелся более интересно и актуально. Это правило действует и наоборот: длинный оверсайз-пуховик стоит разбавить приталенным силуэтом под верхней одеждой и сапогами с четким голенищем.

Ранее стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, что абсолютным мастхэвом осени 2026 является фиолетовый джемпер. Он будет особенно удачно смотреться в сочетании с серым, шоколадным и красным.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика