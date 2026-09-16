Стилист Лисовец: в секонд-хенде стоит обратить внимание на пиджаки и джинсы

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В секонд-хенде можно найти модные пиджаки, джинсы и верхнюю одежду. Об этом в беседе с НСН заявил стилист Владислав Лисовец.

По его словам, старые джинсы нередко выглядят очень стильно и естественно. Также в винтажных магазинах стоит присмотреться к курткам и пальто – именно такая одежда сейчас вернулась в моду, вытеснив пуховики. Лисовец отметил, что приталенные кожаные куртки сейчас очень модные, но их сложно найти в новых коллекциях, тогда как в секонде такие экземпляры могут быть представлены.

"У меня также есть куртка из секонда, она приталенная, новая и очень крутая", – поделился он.

Лисовец также посетовал, что сегодня молодым людям тяжело выделяться, поскольку на улицах все одеты одинаково – в толстовки, широкие джинсы и кроссовки. Секонд-хенд же позволяет найти вещи 20–30-летней давности, которые не повторяются, что дает возможность почувствовать себя особенным. Кроме того, покупка таких вещей рациональна с точки зрения финансов и экологична.

Эксперт признал, что до сих пор существует стереотип, будто секонд-хенд – это признак бедности. Однако на самом деле вещи, найденные там, могут выглядеть лучше, чем новые. Лисовец также отметил, что поколение зумеров мыслит иначе и по-другому относится к внешнему виду, поэтому винтажные магазины становятся для молодежи способом выделиться из толпы.

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